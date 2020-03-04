Euro
6.77
Dolar
6.08
BIST 100
110,785.40
Altın
1,637.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinan Uslu   | 04.03.2020
Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Ankara

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Yıldırım, gazilerle yakından ilgilenerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Geçmiş olsun dileklerini ilettiği gazilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, hastanede tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulundu.

Yıldırım'a ziyaretinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Eski TBMM Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret

Eski TBMM Başkanı Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder