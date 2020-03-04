Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.