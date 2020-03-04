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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti.

Enes Kaplan   | 04.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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