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Politika

Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Sefa Mutlu   | 24.06.2020
Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

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