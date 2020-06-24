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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı." dedi.

24.06.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "38 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedeflediklerini bildirdi.

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