Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşüp doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

Aliyev'in doğum gününü tebrik eden Erdoğan, sağlık ve huzur dolu bir ömür dileğinde bulundu. Aliyev, iyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdi.

Muhabir: Özcan Yıldırım