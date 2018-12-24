'Bu hafta içerisinde ittifak görüşmeleri neticelenir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Bu hafta içerisinde inşallah bizim ittifak görüşmeleri neticelenir, ondan sonra biz kendi adaylarımızı açıklarız." dedi.

ANKARA

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Mehmet Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti teşkilatlarının genellikle içlerinden aday çıkarmayı arzuladıklarını, kendisini de AK Parti Ankara İl Teşkilatından biri olarak gördüğünü belirtti.

AK Parti'nin kuruluşunda emeği geçenlerden olduğunu, 21 yıl belediye başkanlığı, iki dönem partide yerel yönetimler başkanlığı ve bakanlık yaptığını anlatan Özhaseki, kendisini AK Parti teşkilatı içinde belediyecilikte ismi olan biri olarak nitelendirdi.

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylığının açıklandığı andan itibaren Ankara teşkilatlarında bir heyecan yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dışarıdaki algının tam tersine müthiş bir memnuniyet oluştu. Bu işi bilen, şehircilikten anlayan birisi olarak ben kendimi görüyorum. Yaptığım işlerle de bunu ispatladım. Gerek MYK gerek MKYK'de yapılan oylamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ankara ve İstanbul adayınızı yazın.' dediğinde oy birliğiyle çıktığımı biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi böyle. Temayül yoklamalarında da Mehmet Özhaseki ismi en önde çıktı. Bütün anket sonuçları ve temayül yoklamalarını kendi dolabımda sakladığım için biliyorum bunları. Şu ana kadar benim teşkilat anlayışım, 'Ben bir şey yapmak istiyorum.' diye ortaya çıkmak şeklinde olmamıştır. Bir görev verilirse sonuna kadar onun hakkını vermeye çalıştım."

"Seçim takvimimiz doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu olacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak rakipleriyle kavgalı olmamaya gayret edeceğini bildiren Özhaseki, seçim sürecinde projelerini anlatacağını söyledi.

Özhaseki, Ankara'nın her alanda baş şehir olması, en önde ufuk açıcı ve yön gösteren bir şehir olması gerektiğini vurguladı.

"Seçim takvimimiz doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu olacak." ifadesini kullanan Özhaseki, şimdiye kadar yaptıklarının bugün için bir teminat olduğunu dile getirdi.

"Yüzde 30'a yakın kararsızlar ordusu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlere yönelik temel prensipte anlaştığını aktaran Özhaseki, "Onların anlaşmış olduğu temel prensip üzerine biz de mevkidaşımla birlikte detay çalıştık, son haline getirdik." dedi.

Muhalefetin yaptığı gibi "al-ver" politikasıyla, pazarlıkların yapılmadığını dile getiren Özhaseki, muhalefetteki "al-ver" pazarlığının seçmenin gözünden kaçmadığını söyledi.

Özhaseki, anket sonuçlarına göre yüzde 30'a yakın "kararsızlar ordusu" bulunduğuna işaret ederek, "(Seçmen) Adayı bekliyor. Kim aday, geçmişte ne yapmış, bir başarısı var mı, iyi, dürüst bir insan mı, bunlara bakıyor seçmen. Yoksa genel merkezde 'aldık, verdik' diyerek 'bu şehir sizde, bu şehir bizde' gibi bir anlayış, asla orada geçerli olmayan bir anlayış. Biz bunlardan uzak durduk. Dikkat ettiğimiz bir konu var, PKK'nın ve FETÖ'nün uzantısı olabilecek bir yapılanma içinde olabilecek bir şey varsa, karşı tarafta da öyle bir aday görürsek bunun üzerine çok dikkatli gidiyoruz. En güçlü aday, doğru isim kim, onu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde inşallah bizim ittifak görüşmeleri neticelenir, ondan sonra biz kendi adaylarımızı açıklarız. AK Parti Genel Merkezi olarak bütün yerlerde adaylarımızı tespit ettik. Gerek ittifak ettiğimiz yerler vardı, onları zaten netleştirmiştik, defterimizde yazılıydı, gerekse sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine bırakılan isimler vardı onları belirledik. Son olarak bir daha ismi ortaya çıkan arkadaşlarımız hususunda anketler yaptık. Bunların hepsi netleşti. Bizim için bilinmez bir şey yok şu anda. İnşallah en yakın süre içerisinde, ittifak görüşmeleri noktalanınca, hayırla bitince biz de bunları açıklayacağız."

Gençlerin "Reis'le görüştür bizi" talebi

Bu arada, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gençlerin "Reis'le görüştür bizi" isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığını anımsatan Özhaseki, ancak o sırada Erdoğan bir programda konuşma yaptığı için görüşemediklerini aktardı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra telefonla dönüş yaptığını belirterek, "Gençler sizi dinlemek istiyor Sayın Cumhurbaşkanım" sözleri üzerine Erdoğan'ın çok mutlu olduğunu ve gençlere hitap ettiğini kaydetti.

Muhabir: Aynur Ekiz,Süleyman Tunç