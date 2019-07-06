Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Berk Özkan   | 06.07.2019
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu.

Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında milletvekilleriyle kahvaltı, basına kapalı devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin terör örgütü YPG/PKK ile anlaşma imzalaması asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyel büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyel büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti