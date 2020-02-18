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Politika

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.02.2020
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.

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