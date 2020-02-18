BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın kendisi olan HDP nasıl siyasi parti olarak görülüyor?
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim anlayamadığımız, anlamakta zorluk çektiğimiz şudur: Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir?" dedi.
TBMM
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM çatısı altında bulunan bazı milletvekillerinin teröre destek verdiğinin bilindiğini belirterek, "Bizim anlayamadığımız, anlamakta zorluk çektiğimiz şudur: Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir?" dedi.
Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçmişte çok darbe gördüğünü, bu darbelerin genel olarak hedefinin de milli irade olduğunu söyledi.
FETÖ'nün darbe girişiminde bir iç savaş senaryosunun bertaraf edildiğini anlatan Destici, akabinde de teröre karşı içeride ve dışarıda ciddi zaferler, sonuçlar elde edildiğini dile getirdi.
Suriye ve İdlib'deki gelişmelere de değinen Destici, "Biz Türkiye olarak ne ABD'ye ne Rusya'ya ne de bir başkasına güvenebiliriz. ABD'nin de Rusya'nın da bugüne kadar Suriye'de bize karşı hangi tavır içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla biz ne NATO'cular ne Avrasyacılar; biz tam bağımsız Türkiyecilerle yolumuza devam etmek zorundayız." diye konuştu.
Hatay başta olmak üzere sınır illerinde oluşturulabilecek provokasyonlara karşı da vatandaşların uyanık olması gerektiğini belirten Destici, "Planlı bir şekilde gelişebilecek provokatif hadiselere karşı tedbirli olmalıyız, asla bu oyunlara gelmemeliyiz, asla bu tuzaklara düşmemeliyiz." dedi.
"PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır?"
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM çatısı altında bulunan bazı milletvekillerinin teröre destek verdiğinin bilindiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu hainler, katillerin sözcülüğünü yapanlar, pervasız bir şekilde terör örgütüyle ilişkilerini devam ettiriyorlar. HDP'li bir sözde milletvekilinin aracında PKK'lı bir teröristin yakalanması da en son örneklerinden bir tanesidir. Bunlardan vazgeçmeyecekler. Çünkü PKK eşittir HDP'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim anlayamadığımız, anlamakta zorluk çektiğimiz şudur: Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir? Hala nasıl gazi Meclisimizde var olabilmektedir? Hatta hala nasıl Meclisi yönetebilmektedir? Bu, Türk milletinin vicdanının kabul edebileceği bir şey değildir. Bununla ilgili, PKK'nın partisi dışındaki bütün partiler bir araya gelerek ortak bir duruş sergilemelidir. Buna karşı çok net bir tavır almaları gerekir."
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