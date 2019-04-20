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Politika

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

Kaan Bozdoğan,Andaç Hongur   | 20.04.2019
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Kısıklı'daki konutundan Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile partililer karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.



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