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Politika

CHP'den belediye başkanlarına yakın takip

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP, 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendirecek.

Barış Gündoğan   | 20.04.2019
CHP'den belediye başkanlarına yakın takip

Ankara

Yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP, 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendirecek.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partinin bundan sonraki yol haritasını AA muhabirine anlattı.

"Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi yapsın, biz de toplantılarla bu sürece takip edeceğiz." diyen Torun, tüm belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

Seyit Torun, "Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız. Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir." diye konuştu.

10 temel ilkeyi hepsine göndereceğiz

Genel Merkez olarak belediye başkanları için 10 temel ilke belirlediklerini ifade eden Torun, bu 10 ilke içerisinde ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmesi, tüm belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 200 lira olması gibi maddeler bulunduğunu hatırlattı.

Torun, "Bu 10 ilkeyi çerçeveletip tüm belediye başkanlarımıza vereceğiz ve onlar o ilkelerden asla sapmayacaklar. Bundan sonra biz de her anlamda gerek siyasi gerek idari her anlamda kendilerine katkımızı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Cuma günü CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelip bir durum değerlendirmesini yapacaklarını bildiren Torun, ilerleyen günlerde ise tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Salı günü MYK toplanacak

Seçimlerin ardından gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine seçim değerlendirmesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'tan bu yana partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ise ilk kez salı günü toplayacak.

Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'na katılacak, ardından yine Mecliste saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda kurmaylarıyla seçim sonrası ilk MYK toplantısını yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü büyükşehir belediye başkanlarıyla, yakın zamanda ise Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelerek seçim sonuçlarını ele alacak.

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