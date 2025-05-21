Emine Erdoğan'dan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Budapeşte
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.
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Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi vesilesiyle misafir olduğumuz Macaristan’da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 21, 2025
Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş… pic.twitter.com/xruBNkQSwW