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Politika

Emine Erdoğan'dan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Koray Taşdemir  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Emine Erdoğan'dan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşım Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Budapeşte

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.

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Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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