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Politika

Emine Erdoğan'dan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, İstanbul'da devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

İrem Demir  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Emine Erdoğan'dan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşamki iftar sofralarının baş misafirinin devlet himayesindeki çocuklar olduğunu belirtti.

Erdoğan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun."

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