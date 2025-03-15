Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi.
İstanbul
Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 15, 2025
◾ Ateş başında gençlerle oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ederek çay içti
◾ Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledihttps://t.co/d37ys66jOh pic.twitter.com/hBi0xC2GkJ
Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu.
Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti.
Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.