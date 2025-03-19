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Politika

Emine Erdoğan'dan çiftçilerle iftara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdullah Sarica  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Emine Erdoğan'dan çiftçilerle iftara ilişkin paylaşım Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Emine Erdoğan, paylaşımında iftarla ilgili, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz."

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