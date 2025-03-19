Emine Erdoğan'dan çiftçilerle iftara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
Emine Erdoğan, paylaşımında iftarla ilgili, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 19, 2025
Üretimin, fedakârlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.
Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer… pic.twitter.com/3oUWRVqeIR
"Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.