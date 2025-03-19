Dolar
38.03
Euro
41.43
Altın
3,047.29
ETH/USDT
2,040.20
BTC/USDT
85,655.00
BIST 100
9,860.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 19.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin önündeki hedeflere ulaşması için en büyük güvence gençlerdir
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin gerekçeleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet