Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.