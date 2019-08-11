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Politika

'Dünya barışının kapısı özgür Filistin'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." dedi.

İsa Toprak   | 11.08.2019
'Dünya barışının kapısı özgür Filistin'

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısının açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmayanların bu suça ortak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa'nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır."

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