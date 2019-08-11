'Dünya barışının kapısı özgür Filistin'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bayram gününde Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısının açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.
İsrail'in saldırganlığına ses çıkarmayanların bu suça ortak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası camianın ve ümmetin kahredici suskunluğuna rağmen Mescidi Aksa'nın onurunu çiğnetmeyen Filistinli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Dünya barışının kapısı özgür Filistin, bu kapının kilidi ise zincirleri kırılmış Mescid-i Aksa'dır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.