Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan videolu 29 Ekim paylaşımı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!#BizTürkiyeyiz🇹🇷 pic.twitter.com/ni0tEoA7zh
"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelerin ve vatandaşların görsellerinin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.
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