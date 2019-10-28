Euro
6.36
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,493.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan videolu 29 Ekim paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Mehmet Alaca   | 28.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan videolu 29 Ekim paylaşımı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelerin ve vatandaşların görsellerinin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan videolu 29 Ekim paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan videolu 29 Ekim paylaşımı

Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

Adalet Bakanı Gül uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı

'İstiklal Harbimizin benzerini farklı yöntemlerle veriyoruz'

'İstiklal Harbimizin benzerini farklı yöntemlerle veriyoruz'
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine düzenleme

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine düzenleme
Bakan Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı