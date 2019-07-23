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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyareti çerçevesinde Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.07.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabet çerçevesinde gittiği Ürdün'de mevkidaşı ile görüştü.

İki bakan, ikili ilişkileri ele aldıkları görüşmede ayrıca bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundu.

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