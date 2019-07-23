Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ziyareti çerçevesinde Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin davetine icabet çerçevesinde gittiği Ürdün'de mevkidaşı ile görüştü.
İki bakan, ikili ilişkileri ele aldıkları görüşmede ayrıca bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.