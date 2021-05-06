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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la önümüzdeki süreçte görüşmeler devam edecek

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 06.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la önümüzdeki süreçte görüşmeler devam edecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la önümüzdeki süreçte görüşmeler devam edecek