Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la önümüzdeki süreçte görüşmeler devam edecek
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Mısır'la) Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek." dedi.
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