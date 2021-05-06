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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik düzenledikleri saldırıları lanetledi.

Enes Kaplan   | 06.05.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepki

Ankara

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilere yönelik saldırıları değerlendirdi.

Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde "Siyonist İsrail zulmü"nün her geçen gün Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin Ramazan Şerif'in başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum. Katil ve işgalci İsrail'in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir. Kudüs; davamızdır."

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