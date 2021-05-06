AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik düzenledikleri saldırıları lanetledi.
Ankara
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilere yönelik saldırıları değerlendirdi.
Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde "Siyonist İsrail zulmü"nün her geçen gün Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin Ramazan Şerif'in başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum. Katil ve işgalci İsrail'in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir. Kudüs; davamızdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.