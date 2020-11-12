Euro
9.25
Dolar
7.86
BIST 100
1,294.30
Altın
1,870.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuşuyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.

Ruslan Rehimov   | 12.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Bakü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 52 milyon 441 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 550 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski
Mısır'da yönetim koronavirüsle mücadele yerine ordunun harcamalarına öncelik veriyor
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Çavuşoğlu: Avrupa'da yükselen popülizm ırkçılık ve İslam düşmanlığı akımları AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı

Çavuşoğlu: Avrupa'da yükselen popülizm ırkçılık ve İslam düşmanlığı akımları AB’nin temsil ettiği değerleri aşındırdı