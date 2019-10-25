Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.