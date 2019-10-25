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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

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