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Politika

Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek

Başkentteki evinde dün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek.

Barış Gündoğan   | 12.02.2023
Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek

Ankara

CHP TBMM Grup Başkanlığından alınan bilgiye göre, Beysukent'teki evinde dün sabaha karşı vefat eden Baykal için ilk tören, 14 Şubat Salı günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek.

Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenecek töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek.

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