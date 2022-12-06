Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Afrika Evi" programı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ile Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldi.
Ankara
Afrika'ya ait el yapımı eserlerin de sergilendiği etkinliğe, eşleri ile birlikte çok sayıda büyükelçi ve Afrikalı öğrenci katıldı.
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, etkinlikte yaptığı konuşmaya, ev sahipliği için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
Abdillahi, Afrika kıtasının, Batı tarihi ve anlatısının usanmadan reddetmeye çalıştığı krallık ve imparatorluklarla dolu, insanlığın beşiği olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında Afrika'dan getirilen ürünlerin sergilenmesine işaret eden Abdillahi, "Bugünkü sergi bize 400 binden fazla çalıntıyı hatırlatıyor." dedi.
Afrika mirasına ait tarihi ve sanatsal eserlerin halen Avrupa ve Amerika müzelerinde yer aldığını ifade eden Abdillahi, "Orada gururla sergilenen eserler, Afrika'daki zanaatkarlığın ötesinde tüm gelenekler ve sembollerdir." şeklinde konuştu.
Abdillahi, bu bağlamda, Afrika ile Türkiye arasında bir kültür köprüsü olduğunun altını çizerek, "Şimdi odaklanmalı, çabalarımızı ve kültürümüzü birleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda da yapılmasını umduğunu dile getiren Abdillahi, "Yazarlarımız, ressamlarımız, şarkıcılarımız, Türkiye ile Afrika kıtası arasında güçlü ve uzun süreli bağlar kurmayı amaçlıyor. Eminim ki, Türk-Afrika tarihinde yeni bir sayfa yazmak için Emine Erdoğan'ın sağlam desteğine güvenebiliriz." dedi.
"Buraya gelenler Afrika havasını hissedecek"
Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam, AA muhabirine, "İsmimizi "Volunteering Together with Afrika" olarak belirledik, yani biz Afrika ile birlikte gönüllüyüz, birlikte güzel işler yapıyoruz, birlikte ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlam, çok sayıda Afrikalı büyükelçinin, büyükelçi eşlerinin, Afrika ile ilgili olan herkesin Emine Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı gönüllük etkinliğine katılım gösterdiğini aktardı.
Etkinlik kapsamında sergilenen ürünlerin 27 Afrika ülkesinden getirildiğini belirten Sağlam, "Buraya gelenler derinden Afrika havasını hissedecekler." dedi.
Sağlam, Afrika Kültür Evinde Afrika'ya dair birçok atölye ve workshop çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü, Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen de, etkinliğin birçok açıdan önemli olduğunu ifade ederek, "Dış politikamızın aslında Afrika'daki etkisi ve Afrikalıların da Türkiye'ye ve Türkiye dış politikası üzerindeki etkisinin de en üst düzeydeki bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.
Ülgen, Dünya Gönüllülük Gününü 38 Afrikalı büyükelçi ve eşleriyle kutlama fikrinin Emine Erdoğan'a ait olduğunu belirterek, etkinlikte sergilenen eserlerin Afrika'dan getirildiğine işaret etti.
Ülgen, bu çalışmanın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduğunu aktardı.
Afrikalı öğrenciler, Afrika kültürünün tanıtılması için etkinliğin bir fırsat olduğunu söyledi
Etkinliğe katılan öğrencilerden Revan Husseen de, etkinlikte Afrika eserlerinin de sergilenmesinden memnun olduğunu kaydederek, "Afrikalılar olarak yaptığımız işleri, kültürümüzü tanıtmak isteriz ve bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Bu yüzden Emine Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.
Eğitimini 9 yıldır Türkiye'de sürdüren, Fildişi Sahili'nden Dauda Sylla, bu etkinliğin Türkiye-Afrika arasındaki bağı güçlendireceğini ve Afrika'yı tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.