Dolar
28.30
Euro
30.03
Altın
2,005.15
ETH/USDT
1,800.00
BTC/USDT
34,358.00
BIST 100
7,560.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
İHH Genel Başkanı Yıldırım, İncirlik Hava Üssü'ne yürüme çağrısı yaptı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi

Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet