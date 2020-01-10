Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'İdareciler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerin İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdareciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Devlet politikalarının başarıyla uygulanması için, ülkemizin her köşesinde devletle millet arasında köprü olan, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 10, 2020
Fuat Oktay, mesajında, "Devlet politikalarının başarıyla uygulanması için ülkemizin her köşesinde devletle millet arasında köprü olan, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.