Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.
Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.