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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

Mümin Altaş   | 11.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.

Oktay, bugün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyareti yapacak.

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