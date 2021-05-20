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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21-22 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Abdullah Yasin Güler   | 20.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Ankara

Ziyaret kapsamında Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay, Kıbrıs'ın su meselesini kökünden çözmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

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