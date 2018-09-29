Cumhurbaşkanı Vekili Oktay'ın acı günü

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Oktay'ın vefat eden annesi Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraf: AA/Ahmet Dumanlı

İSTANBUL

İstanbul'daki evinde dün vefat eden Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şaziye Oktay'ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne uğurlandı. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Oktay ve babası Ömer Oktay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Fuat Oktay, cenaze aracına binerek mezarlığa hareket etti.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

Fuat Oktay, defin işlemlerinin ardından babası ve kardeşi Nihat Oktay ile Bahariye Mevlevihanesi'ne geldi.

Oktay, burada babası ve kardeşi ile taziyeleri kabul etti.

Muhabir: İsmail Özdemir,Andaç Hongur