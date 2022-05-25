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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Mümin Altaş, Enes Kaplan   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.

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