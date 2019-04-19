Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutlayarak "Toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, adet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Barışı ve tüm inançlara saygıyı esas alan, karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlamlaşan, farklılıklarıyla zenginleşen toplumsal yapımız, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin temelidir. Bu anlayışla, bizler toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, adet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Bayramları vesilesiyle, barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.