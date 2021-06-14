Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
- NATO Zirvesi başladı
- Erdoğan: Transatlantik coğrafyasının istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz
Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
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