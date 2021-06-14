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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Ferdi Türkten   | 14.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

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