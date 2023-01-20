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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Filiz Kınık Öz   | 20.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.


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