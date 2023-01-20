Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.
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