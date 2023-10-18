Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde iz bırakan, mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'i vefat yıl dönümünde andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.
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Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/eL1WH9AUXP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023