Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından KKTC'den ayrıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a hareket etti.
Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından yurda döndü.
Özel uçak TC-CAN ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.
Kendisini bekleyenlerle tokalaşarak sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.