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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Halife el-Sani'yi kabul etti.

Enes Kaplan   | 30.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanını kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

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