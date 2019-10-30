Euro
6.36
Dolar
5.70
BIST 100
98,692.03
Altın
1,495.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Tevfik Durul   | 30.10.2019
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AB'den Suriye Anayasa Komitesi'ne çağrı

'ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır'

'Bu utanç verici karar yok hükmündedir'

'Bu utanç verici karar yok hükmündedir'
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Lavrov sürprizi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Lavrov sürprizi
BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli

BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli