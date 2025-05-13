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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Serdar Açıl, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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