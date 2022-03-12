Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,588.20
BTC/USDT
39,185.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu, ''Hakikat ötesi çağda dezenformasyonla mücadele'' paneliyle devam ediyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.


Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu'nda Avrupa için stratejik özerklik tartışıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Emine Erdoğan: Barış idealine giden yolu açmak ancak yumuşak gücün unsurlarıyla mümkün olabilir

Emine Erdoğan: Barış idealine giden yolu açmak ancak yumuşak gücün unsurlarıyla mümkün olabilir
Jenelly Matundu: Namibya, Kültür Mirası Konseyi ile beraber artırılmış gerçeklik alanına yatırım yapmaya başladı

Jenelly Matundu: Namibya, Kültür Mirası Konseyi ile beraber artırılmış gerçeklik alanına yatırım yapmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü