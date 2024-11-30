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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde konuşuyor. Kayseri OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu’da AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi dahi bırakmamak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır." dedi.

30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi dahi bırakmamak

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz.

2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek.

Deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız.

Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır.

Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız.

Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak, çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz.

Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz."

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