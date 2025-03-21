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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yla bir araya geldi.

Zeynep Rakipoğlu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü

İstanbul

Embalo, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmenin ardından iki lider, iftar yemeğine geçti.

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