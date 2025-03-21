Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yla bir araya geldi.
İstanbul
Embalo, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Görüşmenin ardından iki lider, iftar yemeğine geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.