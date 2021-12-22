Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.
"Program amacına ulaştı"
'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' aracının hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız."
Kuraklık desteği ödemeleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.
"Turkovac dünyayla buluşuyor"
Turkovac aşısının acil kullanım iznine ilişkin, "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.