Dolar
12.56
Euro
14.18
Altın
1,789.07
ETH/USDT
4,019.70
BTC/USDT
49,000.00
BIST 100
1,867.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.

22.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.

"Program amacına ulaştı"

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' aracının hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız."

Kuraklık desteği ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.

"Turkovac dünyayla buluşuyor"

Turkovac aşısının acil kullanım iznine ilişkin, "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve memur konfederasyonlarını kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı

Bakan Varank: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği paket, reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir