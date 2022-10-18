Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.