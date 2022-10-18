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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı.

Mehmet Tosun   | 18.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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