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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Merve Yıldızalp   | 18.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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