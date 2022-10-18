Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.