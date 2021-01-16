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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacaklarını bildirdi.

Berk Özkan   | 16.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması BİP ve Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

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