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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin, "Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Aykut Karadağ   | 16.01.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir."

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