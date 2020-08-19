Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.