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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Erkan Tiryaki   | 19.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.

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