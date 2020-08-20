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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.

Behlül Çetinkaya   | 20.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşını Umman Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.


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