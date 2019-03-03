Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna taşlı saldırı

Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun camlarını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uğur Samet Avcı  | 03.03.2019
Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna taşlı saldırı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Silivri Yeni Mahalle'de Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarının yürütüldüğü irtibat bürosuna, içeride kimsenin bulunmadığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu. 

Camları kırılan seçim bürosuna gelen görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da saldırıyı kınadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

'HDP ile ittifak kuranlar 31 Mart'ta milli şamarı yiyecekler'

'HDP ile ittifak kuranlar 31 Mart'ta milli şamarı yiyecekler'

MHP'den 'sağlam duruş' açıklaması

'Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır'

'Cumhur İttifakı'nı ülkenin bekası üzerine kurduk'

'Cumhur İttifakı'nı ülkenin bekası üzerine kurduk'
'Zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır'

'Zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır'
'Sorunları torunlara bırakacak değiliz'

'Sorunları torunlara bırakacak değiliz'