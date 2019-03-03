Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna taşlı saldırı
Silivri'de Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunun camlarını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Silivri Yeni Mahalle'de Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarının yürütüldüğü irtibat bürosuna, içeride kimsenin bulunmadığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu.
Camları kırılan seçim bürosuna gelen görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da saldırıyı kınadı.
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